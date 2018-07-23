Трамп у вкрай різкій формі пригрозив Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив із погрозами Ірану, попереджаючи його президента Хассана Рухані про серйозні "історичні наслідки", якщо він продовжить загрожувати Америці.

Про це очільник Білого дому сповістив у Twitter.

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Президентові Ірану Рухані: ніколи більше не загрожуйте Сполученим Штатам, інакше постраждаєте від таких наслідків, які траплялися всього декілька разів в історії. Ми більше не та країна, яка терпітиме ваші божевільні слова про насильство і смерть. Будьте обережні!

– попередив Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 липня 2018 р.

Як зазначає Bloomberg, гнівний твіт лідера США з'явилися через кілька годин після того, як Рухані застеріг Вашингтон від ведення ворожої політики стосовно Тегерану та іранського експорту нафти.

"Ми не боремося або не воюємо з жодною країною, але вороги повинні чітко зрозуміти, що війна з Іраном стане матір'ю всіх війн, а мир з Іраном – матір'ю всього миру", – висловився іранський президент під час зустрічі з дипломатами.

Містер Трамп! Ми (іранці – "24") – чесні люди, які протягом усієї історії гарантували безпеку водних шляхів цього регіону. Не грайтеся з хвостом лева. Це змусить вас шкодувати,

– додав Рухані.

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Нагадаємо, відносини між США та Іраном загострились відтоді, як Трамп став президентом Америки, і досягли свого апогею 8 травня цього року, коли глава оголосив про вихід Штатів зі спільного всеохопного плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована у Конгресі США. Вихід з неї був одним із головних передвиборчих зобов'язань Трампа.



Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок. У відповідь на що Сполучені Штати запровадили чергові санкції проти трьох іранських організацій і шести громадян Ірану.