Трамп в крайне резкой форме пригрозил Ирану

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Читайте также: Трамп выдвинул резкие обвинения ФБР

Президенту Ирана Рухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе пострадаете от таких последствий, которые случались всего несколько раз в истории. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова о насилии и смерти. Будьте осторожны!

– предупредил Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!