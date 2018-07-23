Трамп в крайне резкой форме пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами Ирану, предупреждая его президента Хассана Рухани о серьезных "исторических последствиях", если он продолжит угрожать Америке.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

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Президенту Ирана Рухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе пострадаете от таких последствий, которые случались всего несколько раз в истории. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова о насилии и смерти. Будьте осторожны!

– предупредил Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 липня 2018 р.

Как отмечает Bloomberg, гневный твит лидера США появился через несколько часов после того, как Рухани предостерег Вашингтон от ведения враждебной политики в отношении Тегерана и иранского экспорта нефти.

"Мы не боремся или не воюем с одной страной, но враги должны четко понять, что война с Ираном станет матерью всех войн, а мир с Ираном – матерью всего мира", – высказался иранский президент в ходе встречи с дипломатами.

Мистер Трамп! Мы (иранцы – "24") – честные люди, которые на протяжении всей истории гарантировали безопасность водных путей этого региона. Не играйте с хвостом льва. Это заставит вас жалеть,

– добавил Рухани.

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Напомним, отношения между США и Ираном обострились с тех пор, как Трамп стал президентом Америки, и достигли своего апогея 8 мая этого года, когда глава объявил о выходе Штатов из общего всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в Конгрессе США. Выход из него был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.



Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив восстановлением ядерных разработок. В ответ на что Соединенные Штаты ввели очередные санкции против трех иранских организаций и шести граждан Ирана.