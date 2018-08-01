09:58
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Злой Одессит

Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

2713
Засуха в Крыму
Засуха в Крыму / Realist.online

Как известно, в июне в оккупированном Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Некоторое время спустя, оккупационные власти полуострова ввели аналогичный режим и в Джанкойском, и в Красноперекопском районах. Однако спустя уже более месяца тема засухи на столь высоком уровне не поднимается, хотя данный режим следовало бы ввести еще как минимум в трех районах.

Читайте также: "Мы братские народы": Лавров сделал циничное заявление об отношениях России и Украины

Так, совершенно без внимания остаются Роздольненский, Черноморский и Кировский районы, в которых о проблемах с урожаем, выкашиваемом на солому, говорили еще в мае.

Похоже, оккупационным властям Крыма пришло указание не акцентировать внимание на проблемах региона и количество страдающих от засухи районов свести к минимуму.

Оно и не удивительно, к чему эти панические вопли в самый разгар чемпионата мира по футболу, а потом еще и 1030-летия Крещения Киевской Руси. В общем, тишина на полуострове по теме засухи должна быть гробовая. И, возможно, в этом году такой финт и сработает, но, что будет в следующем?

А в следующем к вышеперечисленным районам присоединятся Сакский и Белогорский, а там и Симферопольский и Бахчисарайский не за горами. И будет Крым через года два-три выглядеть так, как он выглядел до передачи его Украине – полупустыней с "живым" только югом. И выезжая за пределы Ялты, зеленые пейзажи будут резко сменяться бескрайним солончаком.

С другой стороны, не удивлюсь, если оккупанты это назовут новой изюминкой туристического Крыма, увидеть пустыню не выезжая в Африку.

Читайте также: Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини політики Публікації Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Екологія
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украина – еще ребенок: как воспитать "послушную страну"
сьогодні, 09:00 Украина – еще ребенок: как воспитать "послушную страну"
Павло Казарін
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сьогодні, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
31 липня, 22:02 Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
Борис Немировський
Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
31 липня, 21:02 Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
31 липня, 20:02 Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук