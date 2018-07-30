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"Мы братские народы": Лавров сделал циничное заявление об отношениях России и Украины

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Лавров назвал отношения Украины и России "аномалией"
Лавров назвал отношения Украины и России "аномалией" / Фото из открытых источников

Отношения, сложившиеся между Российской Федерацией и Украиной, являются "аномалией", а большинство украинцев "понимают всю нелепость и антиисторичность того, что происходит".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "ТАСС".

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"То, что несмотря на всю пропагандистскую машину, которая работает и в Киеве, и в западных столицах, которая вдалбливает обывателю через экраны, через страницы газет, через интернет, через социальные сети, что Россия – агрессор, что Россия – оккупант, что Россия будет под санкциями, пока не отдаст Крым, и многое другое, несмотря на эти годы обмана общественного мнения на Западе, я считаю, что большинство нормальных украинских граждан понимают, наверное, всю нелепость происходящего, антиисторичность того, что происходит", – сказал чиновник.

Кроме того, глава российского ведомства заявил, что якобы миллионы украинцев ежегодно отдыхают в оккупированном Крыму, и это подтверждает, что невозможно поссорить Украину и Россию.

И тот факт, что миллионы украинских граждан ежегодно отдыхают в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами. Уверен, что мы братские народы, у нас тысячелетняя общая история. Конечно, то, что сейчас происходит – это аномалия,
– подчеркнул Лавров.

По его словам, еще во время Оранжевой революции в 2004 году западные страны предлагали Украине сделать выбор – с Россией она или с Европой.

"К сожалению, эта логика никуда не исчезла и продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег", – добавил Лавров.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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