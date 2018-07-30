"Ми братні народи": Лавров зробив цинічну заяву про відносини Росії та України

Відносини, які склалися між Російською Федерацією і Україною, є "аномалією", а більшість українців "розуміють всю безглуздість і антиісторичність того, що відбувається".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "ТАСС".

Читайте також: Як українців у Криму переконували зрадити країну

"Те, що незважаючи на всю пропагандистську машину, яка працює і в Києві, і в західних столицях, яка вдовблює обивателю через екрани, через сторінки газет, через інтернет, через соціальні мережі, що Росія – агресор, що Росія – окупант, що Росія буде під санкціями, поки не віддасть Крим, і багато іншого, незважаючи на ці роки обдурення громадської думки на Заході, я вважаю, що більшість нормальних українських громадян розуміють, напевно, всю безглуздість того, що відбувається, антиісторичність того, що відбувається", – сказав чиновник.

Окрім того, глава російського відомства заявив, що нібито мільйони українців кожного року відпочивають в окупованому Криму, і це підтверджує, що неможливо посварити Україну та Росію.

І той факт, що не один мільйон українських громадян щороку відпочиває в Криму, по-моєму, одне з кращих свідчень того, що не вдасться вбити клин між нашими народами. Упевнений, що ми братські народи, у нас тисячолітня спільна історія. Звичайно, те, що зараз відбувається – це аномалія,

– підкреслив Лавров.

За його словами, ще під час Помаранчевої революції у 2004 році західні країни пропонували Україні зробити вибір - з Росією вона, або з Європою.



"На жаль, ця логіка нікуди не зникла і продовжує залишатися до сих пір в умах наших західних колег", – додав Лавров.