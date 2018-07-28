Як українців у Криму переконували зрадити країну

Історичні кадри: командир 204-ої бригади тактичної авіації – Юлій Мамчур разом з солдатами без зброї, лише з прапором в руках, співаючи гімн України прориваються до своєї частини. Росіяни вже захопили їхній аеродром "Бельбек".

Як під час такої облоги поведе себе особовий склад – спронозувати було важко, згадує Мамчур.

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"Доволі складна була ситуація з особовим складом. Я знав, що багато військовослужбовців мають родичів-росіян, дружин або ж навпаки. Як вони будуть діяти, мені спрогнозувати було важко", – зазначив командир 204-ої бригади тактичної авіації Юлій Мамчур.

Олександр і Дамир у 2014 році були курсантами академії військово-морських сил імені Павла Нахімова в Севастополі. Випустилися вже в Одесі. Тепер вони вже офіцери, командири бойових катерів. Хлопці згадують, як тоді їх наполегливо переконували переходити на російський бік.

Обіцяли дуже великі стипендії, що ми будемо служити на нових кораблях, що у нас все буде добре. Сказали, що нас на Україні ніхто не чекає, проти нас завели карні справи. Нам навіть показували документи, де йшлося про те, що від нас відмовляються батьки,

– розповів командир катера "Кременчуг" Олександр Регула.

Українським військовим було складно повірити в те, що їхні частини захоплюють ті, кого вони дуже добре знали.

"Аналізуючи ті події, приходиш до висновку, що все це було сплановано заздалегідь. Тому що до нас прибули військовослужбовці, яких ми знали дуже давно. Вони були на усіх польових заняттях, наші частини завжди були поруч", – сказав речник сил Спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров.

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