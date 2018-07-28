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Как украинцев в Крыму убеждали предать страну

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Исторические кадры: командир 204-й бригады тактической авиации – Юлий Мамчур вместе с солдатами без оружия, только с флагом в руках, распевая гимн Украины прорываются к своей части. Россияне уже захватили их аэродром "Бельбек".

Как при такой осаде поведет себя личный состав – спрогнозировать было трудно, вспоминает Мамчур.

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"Довольно сложная была ситуация с личным составом. Я знал, что многие военнослужащие имеют родственников-россиян, жен или наоборот. Как они будут действовать, мне спрогнозировать было трудно", – отметил командир 204-й бригады тактической авиации Юлий Мамчур.

Александр и Дамир в 2014 году были курсантами академии военно-морских сил имени Павла Нахимова в Севастополе. Выпустились уже в Одессе. Теперь они уже офицеры, командиры боевых катеров. Ребята вспоминают, как тогда их настойчиво убеждали переходить на российскую сторону.

Обещали очень большие стипендии, что мы будем служить на новых кораблях, что у нас все будет хорошо. Сказали, что нас на Украине никто не ждет, против нас завели уголовные дела. Нам даже показывали документы, где говорилось о том, что от нас отказываются родители,
– рассказал командир катера "Кременчуг" Александр Регула.

Украинским военным было сложно поверить в то, что их части захватывают те, кого они очень хорошо знали.

"Анализируя те события, приходишь к выводу, что все это было спланировано заранее. Потому что к нам прибыли военнослужащие, которых мы знали очень давно. Они были на всех полевых занятиях, наши части всегда были рядом", – сказал представитель сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 канал
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