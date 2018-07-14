Российская пенсионная реформа: готовы ли крымчане работать до смерти

Российские власти хотят повысить пенсионный возраст крымчанам на восемь лет. Первыми реформа затронет мужчин 1959 и женщин 1964 годов рождения. Госдума будет голосовать за законопроект пенсионной реформы осенью.

В 2005 и 2013 годах Путин однозначно заявлял, что категорически против повышения пенсионного возраста. После аннексии Крыма и внедрения антироссийских санкций риторика президента России стала несколько мягче. В 2015 году Путин заговорил о "диалоге с обществом", а в 2017 – что реформы не затронут тех, кто уже вышел на пенсию.

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В 2018 году во время прямой линии с президентом Владимир Путин избежал конкретики. На вопрос, будет ли повышаться пенсионный возраст, Путин ответил так: "Какие меры предложит правительство в ближайшее время для решения этой важной задачи, мы должны узнать в ближайшее время".

И уже 14 июня, ровно через неделю после этого эфира, российское правительство зарегистрировало пенсионный законопроект.

Увеличение пенсионного возраста в России

Крымчанка Галина планировала выйти на пенсию за три года. Теперь ей придется работать до 2024. "Как об этом узнала, перестала хотеть работать", – говорит она. Ей 52 года, родом из Киева, в Крыму – с 1996. С тех пор и по сей день работает в военизированной охране. Денег не хватает, поэтому между рабочими вахтами продает сувениры. Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, верила в скорую пенсию и безбедную старость.

Мы ждали всегда Россию. Россия была богата. А сейчас...

– пояснила крымчанка Галина.

В Украине пенсионные изменения начали еще в 2011. Тогда государство пошло путем повышения страхового стажа и удлинения пенсионного возраста только для женщин. В 2014 году украинские пенсионные условия были значительно хуже, чем российские. Минимальная пенсия в Украине тогда была 949 гривен, в то время это было около 40 долларов. А в России – чуть больше 6 тысяч рублей, а это 177 долларов. И именно этим, считает экс-глава общественного совета при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова, российские власти подкупали приверженность людей пенсионного и предпенсионного возраста.

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