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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Бензиновый кризис: почему в Крыму топливо дороже, чем в России

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После президентских выборов в России бензин подорожал по всей стране, такого скачка цен на топливо не было последние 10 лет. Однако в Крыму бензин дороже, чем в ближайших регионах соседней РФ.

Цены на заправках растут на глазах у водителей. Сейчас самый популярный бензин А92, он стоит от 42 до 44 рублей. Дизтопливо – 45 рублей, газ – по 20. После того, как россияне избрали Путина президентом, горючее дорожало почти на 10%, такого в России не было почти 10 лет.

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"Скажите, пожалуйста, как долго будут расти цены на топливо? 45 рублей за литр солярки – сколько же можно это терпеть? Ну невозможно! Остановите это! Мы 18 марта сделали такой большой выбор: вся страна за вас проголосовала! А цены на бензин все не можете вы остановить", – обратился к Путину водитель Алексей.

В Крым весь бензин привозят. Крупные российские кампании на полуострове не работают – боятся санкций. Следовательно, все цены на топливо контролируют местные нефтетрейдеры, они уже несколько лет устанавливают цены, какие им вздумается. Федеральная антимонопольная служба России штрафовала их за картельные сговоры, впрочем, это не помогло.

Цены на бензин в Крыму

Крымская власть, подконтрольная России, не может самостоятельно справиться с повышением цен на горючее. Сергей Аксенов просит Кремль вмешаться и обеспечить горючим Крым через одну большую компанию. Но по словам Путина, российские компании не хотят дешево продавать бензин в средние страны, потому что на мировом рынке цены на нефть подскочили. Поэтому стоимость подняли, чтобы компенсировать себе неполученную прибыль. Сейчас на полуострове горючее дороже, чем в России.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Горючее Новости Крыма
Источник: 24 канал
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