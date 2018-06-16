Крымская рулетка: почему оккупационные власти Крыма хотят сделать из полуострова Лас-Вегас

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – чиновники, подконтрольные Кремлю, хотят за год построить игорную зону на южном побережье Крыма. Кто будет строить казино и размеры объектов держат в секрете. Известно лишь, что земельный участок под строительство выделят под Ялтой.

Также в выпуске:

Российские режиссеры на кинофестивале в РФ "Кинотавр" выступили с требованием освободить Олега Сенцова. Однако все обращения, где звучала фамилия пленника Кремля, из эфира вырезали.

Можно ли выжить в Крыму только с украинским паспортом.

В одном из семейных отелей в крымской Николаевке начали разводить кроликов из-за отсутствия туристов.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.