Кримська рулетка: чому окупаційна влада Криму хоче зробити з півострова Лас-Вегас

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – чиновники, підконтрольні Кремлю, хочуть за рік побудувати гральну зону на південному узбережжі Криму. Хто будуватиме казино та розміри об'єктів тримають у секреті. Відомо лише, що земельну ділянку під будівництво виділять під Ялтою.

Також у випуску: Російські режисери на кінофестивалі в РФ "Кінотавр" виступили з вимогою звільнити Олега Сенцова. Проте всі звернення, де лунало прізвище бранця Кремля, з ефіру вирізали. Чи можна вижити у Криму тільки з українським паспортом. В одному з родинних готелів у кримській Миколаївці почали розводити кролів через відсутність туристів. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.