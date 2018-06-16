Кримська рулетка: чому окупаційна влада Криму хоче зробити з півострова Лас-Вегас
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – чиновники, підконтрольні Кремлю, хочуть за рік побудувати гральну зону на південному узбережжі Криму. Хто будуватиме казино та розміри об'єктів тримають у секреті. Відомо лише, що земельну ділянку під будівництво виділять під Ялтою.
Також у випуску:
Російські режисери на кінофестивалі в РФ "Кінотавр" виступили з вимогою звільнити Олега Сенцова. Проте всі звернення, де лунало прізвище бранця Кремля, з ефіру вирізали.
Чи можна вижити у Криму тільки з українським паспортом.
В одному з родинних готелів у кримській Миколаївці почали розводити кролів через відсутність туристів.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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