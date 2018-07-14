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Російська пенсійна реформа: чи готові кримчани працювати до смерті

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Російська влада хоче підвищити пенсійний вік кримчанам на вісім років. Першими реформа зачепить чоловіків 1959 і жінок 1964 років народження. Держдума голосуватиме за законопроект пенсійної реформи восени.

У 2005 та 2013 роках Путін однозначно заявляв, що категорично проти підняття пенсійного віку. Після анексії Криму та запровадження протиросійських санкцій риторика президента Росії стала дещо м'якшою. У 2015 році Путін заговорив про "діалог із суспільством", а у 2017 – що реформи не зачеплять тих, хто вже вийшов на пенсію.

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У 2018 під час прямої лінії з президентом Володимир Путін уникнув конкретики. На запитання, чи буде підвищуватись пенсійний вік, Путін відповів так: "Які заходи запропонує уряд у найближчий час для вирішення цього важливого завдання, ми повинні дізнатись у найближчий час".

І вже 14 червня, рівно за тиждень після цього ефіру, російський уряд зареєстрував пенсійний законопроект. 

Крим
Збільшення пенсійного віку у Росії

Кримчанка Галина планувала вийти на пенсію за три роки. Тепер їй доведеться працювати аж до 2024. "Як про це дізналась, перестала хотіти працювати", – каже вона. Їй 52 роки, родом з Києва, у Криму – з 1996. Відтоді і до сьогодні працює у воєнізованій охороні. Грошей не вистачає, тому між робочими вахтами продає сувеніри. Коли у 2014 Росія анексувала Крим, вірила у швидку пенсію та безбідну старість.

Ми чекали завжди Росію. Росія була багата. А зараз...
– пояснила кримчанка Галина.

В Україні пенсійні зміни почали ще в 2011. Тоді держава пішла шляхом підвищення страхового стажу і подовження пенсійного віку лише для жінок. У 2014 українські пенсійні умови були значно гірші, ніж російські. Мінімальна пенсія в Україні тоді була 949 гривень, на той час це близько 40 доларів. А в Росії – трохи більше 6 тисяч рублів, а це 177 доларів. І саме цим, вважає екс-голова громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова, російська влада підкуповувала прихильність людей пенсійного та передпенсійного віку.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Пенсійна реформа
Джерело: 24 канал
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