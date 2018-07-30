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Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"

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Ан-124 "Руслан"
Ан-124 "Руслан" / Фото із соцмереж

Как известно, Российская Федерация не так давно заявляла о планах развернуть на своей территории производство самолетов Ан-124 “Руслан”, что вызвало возмущение у ГП “Антонов” поскольку данный тяжелый транспортник дальней авиации является интеллектуальной собственностью украинского предприятия.

Тем не менее, возмущения Украины Россию мало волновали и для своих нужд они попирают даже мировое законодательство, а потому, остановить их на своем пути обновления парка Ан-124 ничто, по идее не могло… По идее.

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Намедни, вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что после 2025 года будут развернуты работы по проектированию и созданию тяжелого транспортного самолета, который заменит украинский Ан-124 "Руслан". Что же до имеющихся в составе ВКС "Русланов", то их ресурс позволяет провести модернизацию и использовать еще достаточно долгое время. При этом официальное лицо заверило, что необходимости в новых машинах – нет.

И вот тут прямо таки диссонанс. С каким рвением и, я бы даже сказал, остервенением российские СМИ и эксперты мусолили тему производства Ан-124 в России, и такой резкий разворот на 180°! Хотя, что удивительного?

Языком молоть – не мешки ворочать, вот и с вбросом про Ан-124 сначала запустили ура-патриотическую волну, а потом уже стали прицениваться, во сколько им обойдется возобновление производства и создание тех комплектующих, которые в РФ для Ан-124 не выпускают, в частности двигатель Д-18. Да и в случае судебных исков Украины к России, ни один Ан-124, выпущенный на мощностях РФ, не смог бы вылететь в страну, придерживающуюся международных норм законодательства.

А потому, модернизация и ремонт – это то, немногое, что сейчас себе могут позволить в РФ. Что же до замены Ан-124 своим самолетом, то тут почему-то вспоминается попытка заменить Ан-24 и Ан-26 российским Ил-112. Все закончилось для российской разработки весьма печально из-за огромного количества недочетов и конструкторских ошибок.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини Росії Новини політики Україна – Росія Новини України Публікації авіація
Джерело: Злой Одессит
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