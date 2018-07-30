В Антонове нашли выход как обойтись без российских деталей

Американский концерн Boeing окажет помощь украинскому авиапроизволителю – госпредприятию Антонов в преодолении кризиса, с которым оно столкнулось в результате оккупации Россией Крыма в 2014 году и начала войны на востоке Украины.

Об этом сообщает CNBC.

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Антонов и подразделение Boeing – компания Aviall заключили договор об условиях по взаимодействию в производстве самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.

Отмечается, что Aviall будет поставлять украинскому предприятию комплет для самолетов, а также обеспечит их послепродажной поддержкой. Компания начнет поставки деталей для Антонова с конца следующего года для обеспечения производства 8 самолетов в год.

Также в дальнейшем Антонов планирует вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.