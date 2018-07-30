У "Антонові" знайшли вихід як обійтись без російських деталей

Американський концерн Boeing надасть допомогу українському виробнику – держпідприємству "Антонов" в подоланні кризи, з якою воно зіткнулося в результаті окупації Росією Криму в 2014 році і початку війни на сході України.

Про це повідомляє CNBC.

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"Антонов" і підрозділ Boeing – компанія Aviall уклали договір про умови зі взаємодії у виробництві літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство яких матиме позначення Ан-1X8 NEXT.

Зазначається, що Aviall буде поставляти українському підприємству комплет для літаків, а також забезпечить їх післяпродажною підтримкою. Компанія почне поставки деталей для "Антонова" з кінця наступного року для забезпечення виробництва 8 літаків на рік.

Також надалі "Антонов" планує разом з Аviall побудувати складський комплекс, де будуть зберігатися всі ті матеріали, які більше неможливо імпортувати з Росії.