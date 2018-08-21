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У Кремлі відповіли на заяву Трампа про умови для зняття антиросійських санкцій

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Путін і Трамп
Путін і Трамп / gazeta.ru

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що розгляне зняття санкцій з Росії, якщо вони підуть на переговори щодо України та Сирії. У відповідь на це Дмитро Пєсков сказав, що чекають конкретних дій від Білого дому.

Про це прес-секретар президента РФ розповів журналістам ТАСС.

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Дмитро Пєсков заявив, що в ході саміту лідерів РФ і США – Володимира Путіна і Дональда Трампа – американський президент не піднімав питання про те, яких дій в Україні або Сирії, Вашингтон чекає від Москви для того, щоб пом'якшити або зняти антиросійські санкції.

За його словами, в Кремлі чекають конкретних пропозицій про співпрацю у врегулюванні ситуації в Сирії та Україні. 

Потрібно розуміти, про які саме умови йдеться. Ми, безумовно, вітаємо заяви, які підтверджують готовність співпрацювати, але ще більше б вітали якісь конкретні дії,
– додав Пєсков.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.

Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Новини США Санкції Україна – Росія Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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