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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Кремле ответили на заявление Трампа об условиях для снятия антироссийских санкций

68 Читати новину українською
Путин и Трамп
Путин и Трамп / gazeta.ru

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что рассмотрит снятие санкций с России, если они пойдут на переговоры по Украине и Сирии. В ответ на это Дмитрий Песков сказал, что ждут конкретных действий от Белого дома.

Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал журналистам ТАСС.

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Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита лидеров РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – американский президент не поднимал вопрос о том, какие действия в Украине или Сирии Вашингтон ждет от Москвы для того, чтобы смягчить или снять антироссийские санкции.

По его словам, в Кремле ждут конкретных предложений о сотрудничестве в урегулировании ситуаций в Сирии и Украине, которую ранее Трамп назвал условием отмены антироссийских санкций.

Нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, подтверждающие готовность сотрудничать, но еще больше бы приветствовали какие-то конкретные действия, 
– добавил Песков.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.

В Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных безопасностных технологий и товаров в Россию.

Теги: Война на Донбассе Новости политики Война в Сирии Украина – Россия Санкции Новости США Новости России
Источник: 24 Канал
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