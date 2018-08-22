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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Призыв Госдепа США освободить Сенцова. Новые антироссийские санкции

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 12:00 – освободить Олега Сенцова в очередной раз призвали в Госдепе США, там опубликовали официальное заявление пресс-секретаря ведомства Хизер Нойерт, документ посвятили ста дням голодания режиссера. Новые антироссийские санкции от США, сегодня вступил в силу первый этап ограничений из-за отравления Сергея Скрипаля.

Также в выпуске:

В подготовке ко Дню Независимости Нацполиция перешла на усиленный режим службы.

В Киеве сегодня вероятно будут пробки из-за генеральной репетиции военного парада.

Большая вода накрыла Лаос: в стране от наводнений погибло уже 46 человек.

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Санкции Новости России Новости США Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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