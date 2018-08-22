Выпуск новостей за 12:00: Призыв Госдепа США освободить Сенцова. Новые антироссийские санкции

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 12:00 – освободить Олега Сенцова в очередной раз призвали в Госдепе США, там опубликовали официальное заявление пресс-секретаря ведомства Хизер Нойерт, документ посвятили ста дням голодания режиссера. Новые антироссийские санкции от США, сегодня вступил в силу первый этап ограничений из-за отравления Сергея Скрипаля.

Также в выпуске: В подготовке ко Дню Независимости Нацполиция перешла на усиленный режим службы. В Киеве сегодня вероятно будут пробки из-за генеральной репетиции военного парада. Большая вода накрыла Лаос: в стране от наводнений погибло уже 46 человек.