Выпуск новостей за 12:00: Призыв Госдепа США освободить Сенцова. Новые антироссийские санкции
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 12:00 – освободить Олега Сенцова в очередной раз призвали в Госдепе США, там опубликовали официальное заявление пресс-секретаря ведомства Хизер Нойерт, документ посвятили ста дням голодания режиссера. Новые антироссийские санкции от США, сегодня вступил в силу первый этап ограничений из-за отравления Сергея Скрипаля.
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Источник: 24 канал
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