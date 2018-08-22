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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Заклик Держдепу США звільнити Сенцова. Нові антиросійські санкції

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 серпня станом на 12:00 – звільнити Олега Сенцова вкотре закликали у Держдепі США, там опублікували офіційну заяву прес-секретаря відомства Хізер Нойєрт, документ присвятили ста дням голодування режисера. Нові антиросійські санкції від США, сьогодні вступив у силу перший етап обмежень через отруєння Сергія Скрипаля.

Також у випуску:

В підготовці до Дня Незалежності Нацполіція перейшла на посилений режим служби.

У Києві сьогодні ймовірно будуть затори через генеральну репетицію військового параду.

Велика вода накрила Лаос: в країні від повеней загинули вже 46 людей.

Теги: Новини України Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини США Новини Росії Санкції Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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