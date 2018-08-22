Випуск новин за 12:00: Заклик Держдепу США звільнити Сенцова. Нові антиросійські санкції
У випуску новин за 22 серпня станом на 12:00 – звільнити Олега Сенцова вкотре закликали у Держдепі США, там опублікували офіційну заяву прес-секретаря відомства Хізер Нойєрт, документ присвятили ста дням голодування режисера. Нові антиросійські санкції від США, сьогодні вступив у силу перший етап обмежень через отруєння Сергія Скрипаля.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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