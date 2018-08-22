Випуск новин за 12:00: Заклик Держдепу США звільнити Сенцова. Нові антиросійські санкції

У випуску новин за 22 серпня станом на 12:00 – звільнити Олега Сенцова вкотре закликали у Держдепі США, там опублікували офіційну заяву прес-секретаря відомства Хізер Нойєрт, документ присвятили ста дням голодування режисера. Нові антиросійські санкції від США, сьогодні вступив у силу перший етап обмежень через отруєння Сергія Скрипаля.

Також у випуску: В підготовці до Дня Незалежності Нацполіція перейшла на посилений режим служби. У Києві сьогодні ймовірно будуть затори через генеральну репетицію військового параду. Велика вода накрила Лаос: в країні від повеней загинули вже 46 людей.