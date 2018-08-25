В России заговорили о размещении ядерного оружия в Сирии

В ответ на новые санкции США Россия может разместить в других странах, в частности в Сирии, собственные комплексы тактического ядерного оружия, перейти на криптовалюту в расчетах при экспорте вооружений, а также приостановить участие в ряде договоров с США, в том числе о нераспространении ракетных технологий.

С таким призывом выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутеньов, сообщает ТАСС.

Не секрет, что уже начато серьезное давление на Россию – и он будет только усиливаться – в области военно-технического сотрудничества, в том числе в части продажи вооружения за границу. Мы видим, что американцы говорят уже о санкциях в отношении тех стран, которые покупают российское оружие,

– отметил депутат Госдумы.

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По его мнению, России стоит "последовать примеру США и размещать за рубежом свое тактическое ядерное оружие".

Я не исключаю, что теоретически одной из таких стран может быть Сирия, где у нас есть защищенная авиабаза,

– отметил Гутеньов.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые будут касаться пропутинских олигархов. Такой законопроект представили сенаторы Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении РФ призваны наказать государство в случае, если оно будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.



В Кремле запланированные санкции США назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета на экспорт в Россию стратегически важных безопасностных технологий и товаров.