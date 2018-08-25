21:22
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії

356 Читать новость на русском
У Держдумі Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії
У Держдумі Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії / Ілюстративне фото

У відповідь на нові санкції США Росія може розмістити в інших країнах, зокрема в Сирії, власні комплекси тактичної ядерної зброї, перейти на криптовалюту в розрахунках при експорті озброєнь, а також призупинити участь у низці договорів зі США, в тому числі про нерозповсюдження ракетних технологій.

З таким закликом виступив перший заступник голови комітету Держдуми Росії з економічної політики, інноваційного розвитку і підприємництва, президент асоціації "Ліга сприяння оборонним підприємствам" Володимир Гутеньов, повідомляє ТАСС.

Не секрет, що вже розпочато серйозний тиск на Росію – і він лише посилюватиметься – в галузі військово-технічної співпраці, у тому числі в частині продажу озброєння за кордон. Ми бачимо, що американці кажуть вже про санкції щодо тих країн, які купують російську зброю,
– зазначив депутата Держдуми..

Читайте також: Дональд Трамп назвав умову зняття санкцій з Росії

На його думку, Росії варто "наслідувати приклад США і розміщувати за кордоном свою тактичну ядерну зброю".

Я не виключаю, що теоретично однією з таких країн може бути Сирія, де у нас є захищена авіабаза,
– наголосив Гутеньов.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо РФ покликані покарати державу у разі, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

У Кремлі заплановані санкції США назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони на експорт до Росії стратегічно важливих безпекових технологій та товарів.

Теги: Новини політики Новини Росії Ядерна безпека Новини США Зброя Війна у Сирії Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аутизм и прививки: бизнес на страхе
сьогодні, 19:01 Аутизм и прививки: бизнес на страхе
Блог Медіа
Главные проблемы контрольной власти в Украине
сьогодні, 16:01 Главные проблемы контрольной власти в Украине
Катерина Одарченко
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
сьогодні, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
сьогодні, 12:02 Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
Блог Медіа
Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
24 серпня, 22:01 Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
Блог Медіа
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Мадрид скерував до Каталонії тисячі поліцейських, щоб заблокувати референдум
 22 вересня 2017 , 17:37
Наркоторговці прорили тунель між США та Мексикою з ресторану KFC: фото, відео
 24 серпня , 19:09
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук