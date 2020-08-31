Перед транспортуванням російського опозиціонера Олексія Навального до Берліна в політика зафіксували тривожні симптоми. Температура його тіла складала 34,2 градуси.

Про тривожні результати повідомили "РИА Новости", посилаючись на пресреліз фонду Cinema for Peace, лікарі якого оглядали Навального перед транспортуванням. Проте на сайті фонду та в його соцмережах такого повідомлення не було.

Читайте також Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального

Після цілого дня дипломатичних зусиль на всіх рівнях і підготовки власного медичного звіту з надзвичайно тривожними результатами і низькою температурою в 34,2 градуса ми нарешті отримали о 22:00 за місцевим часом рішення перевезти пацієнта в п'ятницю вночі (з 21 на 22 серпня – 24 канал),

– наголошується в пресрелізі фонду (цитата "РИА Новости").

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш поки не коментувала цю інформацію.

Як розвивалась історія хвороби Навального