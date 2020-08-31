Тривожні результати: під час евакуації Навального його температура складала 34,2 градуси
Перед транспортуванням російського опозиціонера Олексія Навального до Берліна в політика зафіксували тривожні симптоми. Температура його тіла складала 34,2 градуси.
Про тривожні результати повідомили "РИА Новости", посилаючись на пресреліз фонду Cinema for Peace, лікарі якого оглядали Навального перед транспортуванням. Проте на сайті фонду та в його соцмережах такого повідомлення не було.
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Після цілого дня дипломатичних зусиль на всіх рівнях і підготовки власного медичного звіту з надзвичайно тривожними результатами і низькою температурою в 34,2 градуса ми нарешті отримали о 22:00 за місцевим часом рішення перевезти пацієнта в п'ятницю вночі (з 21 на 22 серпня – 24 канал),
– наголошується в пресрелізі фонду (цитата "РИА Новости").
Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш поки не коментувала цю інформацію.
Як розвивалась історія хвороби Навального
- 20 серпня під час подорожі в літаку з Москви до Томська Навальний відчув слабкість.
- Після екстренної посадки літака, його госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легень.
- Російські лікарі заявили, що слідів отрути в крові Навального не виявили, а причиною погіршення самопочуття, ймовірно, стало пониження рівня цукру в крові.
- Зранку 21 серпня в Омськ прибули лікарі з Німеччини.
- А вже 22 серпня Навального евакуювали в берлінську клініку “Шаріте”.
- Німецькі лікарі повідомили, що за результатами клінічних досліджень, політика отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.
- Наразі Навальний перебуває в комі. Хоча стан російського опозиціонера і є важким, тепер його життю нічого не загрожує.
- Нагадаємо, Росія просила Міністерство юстиції Німеччини надати результати аналізів Навального
- Своєю чергою, Євросоюз вимагав від Росії відкритого і незалежного розслідування у справі політика.