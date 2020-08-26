Євросоюз має намір вимагати розслідування можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Припускають навіть, що і в цій справі міг бути задіяний сумнозвісний "Новачок".

Про те, що ситуацію із отруєнням Навального необхідно вивчити, заявив журналістам у Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС, який захотів залишитися анонімом, передає Інтерфакс-Україна.

Тим часом В Росії заявили про можливе зовнішнє втручання навколо інциденту з отруєнням Навального

Дуже важливо зазначити, що, за відомостями німецьких лікарів і експертів, відтепер абсолютно зрозуміло, що Олексія Навального отруїли. Це дуже суттєвий фактор,

– сказав співрозмовник.

Рада ЄС у закордонних справах у Берліні протягом двох днів – 27-28 серпня – буде проводити неформальну зустріч. На ній, окрім іншого, будуть обговорювати цей інцидент. Місце проведення міністерської зустрічі буде неподалік берлінської лікарні Charite, в якій перебуває Навальний.

Відповідаючи на запитання про те, чи не був отруєний Навальний бойовою хімічною речовиною, співрозмовник журналістів сказав, що сам лише читав про це, але не має щодо цього перевіреної інформації з джерел Європейського Союзу. Поки що офіційно відомо лише про те, що виявлено в крові в Навального.

Я читав, що це нібито має стосунок до сумнозвісного "Новачка". Але нам необхідно мати надійніше підтвердження від незалежних експертів. Тільки тоді ми зможемо діяти відповідно. Але що ми знаємо точно – це те, що його отруїли,

– продовжив чиновник.

За його словами, якщо з'ясується, що справді йдеться про бойову хімічну речовину, то це вже може стосуватися проблеми нерозповсюдження хімічної зброї.

Раніше про необхідність всестороннього розслідування говорив і голова Європейського парламенту Жозеп Боррель. Він зазначив, що сам Кремль має ініціювати цю справу.

Що відомо про отруєння Навального?