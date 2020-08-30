Російська генпрокуратура звернулася до Німеччини зі запитом щодо стану Олексія Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте". Федеральне міністерство юстиції прийняло звернення на розгляд.

Росія просить від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального, пише Welt. читайте також Отруєння Навального: у Німеччині закликали Росію не "прикривати" справу Відповідний запит генпрокуратура РФ здійснила 27 серпня. Німеччина прийняла його на розгляд. Якщо прохання Росії задовольнять, то до справи долучиться прокуратура Берліна. Нагадаємо, Навального перевезли у німецьку клініку "Шаріте з російського міста Омськ. Отруєння Навального: основне Опозиціонеру стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.

Політика госпіталізували до реанімації, він впав у кому.

Соратники Навального переконані, що його отруїли. Спочатку таку версію розглядали і російські медики, однак потім різко змінили свою думки. Омські лікарі говорили, що, ймовірно, діагнозом Навального є порушення обміну речовин.

Німецькі лікарі підтвердили, опозиціонера отруїли. В його організмі знайшли хімічну речовину з групи інгібіторів холінестерази.

Наразі стан Навального важкий, однак тепер його життю нічого не загрожує.