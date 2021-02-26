Російські спецслужби підтвердили те, що опозиціонера Олексія Навального етапували із СІЗО у колонію. Політику нібито нічого не загрожує.

Що відомо про Навального у колонії

Директор Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников не розповів, у якій саме колонії перебуває Навальний. Про це повідомили заборонені в Україні російські ЗМІ.

Читайте також Посли країн ЄС домовились про санкції через Навального: стосуються керівників силових відомств

Він за рішенням суду відбув туди, де повинен зараз перебувати. Все зроблено в межах закону і чинного законодавства,

– заявив Калашников.

Він наголосив, що життю і здоров'ю Навального нічого не загрожує. За словами Калашникова, опозиціонер "утримуватиметься в умовах абсолютно нормальних".

Вирок Навальному: головне