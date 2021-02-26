Навальному у колонії забезпечать "абсолютно нормальні умови", – федеральна служба Росії
Російські спецслужби підтвердили те, що опозиціонера Олексія Навального етапували із СІЗО у колонію. Політику нібито нічого не загрожує.
Джерело:24 канал
Що відомо про Навального у колонії
Директор Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников не розповів, у якій саме колонії перебуває Навальний. Про це повідомили заборонені в Україні російські ЗМІ.
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Він за рішенням суду відбув туди, де повинен зараз перебувати. Все зроблено в межах закону і чинного законодавства,
– заявив Калашников.
Він наголосив, що життю і здоров'ю Навального нічого не загрожує. За словами Калашникова, опозиціонер "утримуватиметься в умовах абсолютно нормальних".
Вирок Навальному: головне
- 2 лютого суд у Москві змінив опозиціонеру умовний вирок на реальний у справі "Ів-Роше". Навального засудили до 3,5 років ув'язнення.
- Через це у Росії спалахнули масові протести, на яких силовики жорстоко затримували людей.
- Навальний подав апеляцію на таке рішення. Однак суд не скасував вирок, а лише трохи його зменшив. Так, з урахуванням часу, який опозиціонер просидів під домашнім арештом, у в'язниці він пробуде 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.
- 25 лютого стало відомо, що політика етапували із СІЗО. Однак у якому саме колонію його відвезли – невідомо.
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