Российские спецслужбы подтвердили, что оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию. Политику якобы ничего не угрожает.

Что известно о Навальном в колонии

Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников не рассказал, в какой именно колонии будет находится Навальный. Об этом сообщили запрещенные в Украине российские СМИ.

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Он по решению суда отбыл туда, где должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства,

– заявил Калашников.

Он отметил, что жизни и здоровью Навального ничего не угрожает. По словам Калашникова, оппозиционер "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных".

Приговор Навальному: главное