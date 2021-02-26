Навальному в колонии обеспечат "абсолютно нормальные условия", – федеральная служба России
Российские спецслужбы подтвердили, что оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию. Политику якобы ничего не угрожает.
Источник:24 канал
Что известно о Навальном в колонии
Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников не рассказал, в какой именно колонии будет находится Навальный. Об этом сообщили запрещенные в Украине российские СМИ.
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Он по решению суда отбыл туда, где должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства,
– заявил Калашников.
Он отметил, что жизни и здоровью Навального ничего не угрожает. По словам Калашникова, оппозиционер "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных".
Приговор Навальному: главное
- 2 февраля суд в Москве сменил оппозиционеру условный приговор на реальный по делу "Ив-Роше". Навального приговорили к 3,5 годам заключения.
- Поэтому в России вспыхнули массовые протесты, на которых силовики жестоко задерживали людей.
- Навальный подал апелляцию на такое решение. Однако суд не отменил приговор, а лишь немного его уменьшил. Так, с учетом времени, которое оппозиционер просидел под домашним арестом, в тюрьме он пробудет 2 года, 6 месяцев и 2 недели.
- 25 февраля стало известно, что политика этапировали из СИЗО. Но в какую именно колонию его увезли – неизвестно.
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