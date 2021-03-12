Алексея Навального перевели в колонию № 2 в городе Покров во Владимирской области. По данным СМИ, именно там оппозиционер будет отбывать наказание.

В то же время адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что в колонии не подтвердили присутствие там Навального.

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Из следственного изолятора в поселке Кольчугино Владимирской области Навальный пропал 12 марта. Однако работники СИЗО отказались сообщать защитникам политика детали о его переводе.

Арест Навального: главное