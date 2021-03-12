Навального перевели в колонию в Покрове, – СМИ
Алексея Навального перевели в колонию № 2 в городе Покров во Владимирской области. По данным СМИ, именно там оппозиционер будет отбывать наказание.
Источник:Meduza
В то же время адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что в колонии не подтвердили присутствие там Навального.
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Из следственного изолятора в поселке Кольчугино Владимирской области Навальный пропал 12 марта. Однако работники СИЗО отказались сообщать защитникам политика детали о его переводе.
Арест Навального: главное
- 2 февраля оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. По решению суда, в колонии политик должен пробыть 2 года и 8 месяцев.
- В тот же день соратники оппозиционера призвали людей выходить на митинги и отстаивать свою политическую позицию.
- 3 февраля российские СМИ сообщили, что Навального отправят в одну из колоний общего режима неподалеку от Москвы.
- Европейский суд обратился к российским властям с требованием немедленно освободить оппозиционера. Для этого даже воспользовались 39 правилом регламента.
- Тем временем в СИЗО Навального поставили на учет. Это аргументировали тем, что политик якобы "склонен к побегу".
- Федеральная служба России пообещала, что Навальному обеспечат в колонии "абсолютно нормальные условия".
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