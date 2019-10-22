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      Де Соловйов любить Росію: Гончаренко показав надрозкішну віллу пропагандиста в Італії – відео

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      Гончаренко показав, як відпочиває та розслабляється пропагандист Соловйов у Італії
      Гончаренко показав, як відпочиває та розслабляється пропагандист Соловйов у Італії / Скріншот відео

      Один із головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов може похизуватися розкішною віллою на березі мальовничого озера Комо в Італії. Де саме псевдожурналіст любить розслаблятися, показав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

      У відео, яке він оприлюднив на своєму ютьюб-каналі, показано як краєвиди озера Комо, так і який вигляд має тутешня вілла Соловйова. Її нардеп назвав "солов’їним послідом", а самого Соловйова – негідником і фактично вбивцею.

       

      До теми! "Вілла імені посліду Соловйова": у мережі дотепно познущалися на пропагандистом Кремля

      На кадрах, зокрема, видно головний двоповерховий будинок площею 927 квадратних метрів, який огороджено височенним парканом, басейн і причал на озері. Політик припускає, що пропагандист, імовірно, має прислугу та човен або щось такого плану. 

      За його словами, ціна такої вілли може становити від 8 до 10 мільйонів євро. Гончаренко підкреслює, що ці гроші Соловйов заробив передусім на крові українців.

      Як усі класичні російські пропагандисти віддає перевагу Володимир саме тут любити Росію та страждати про долю Росії-матінки. Він нахабно бреше та закликає вбивати, але не в Італії, а в Україні. А потім їде на відпочинок сюди,
      – іронічно зауважив народний обранець.

      Також він зробив пропагандисту на день народження, яке той святкував 21 жовтня, своєрідний подарунок – розклеїв листівки англійською мовою з оголошенням про його розшук. Як мовиться у листівці, Соловйова звинувачують в убивстві понад 13 тисячі українців і у збитті малайзійського "Боїнга".

      "Кров тисяч людей – на його руках", – виділено жирним шрифтом.

      Листівки проти Соловйова, які зробив і розклеїв Гончаренко 

      Крім того, Гончаренко повідомив, що відправив запит до Генпрокуратури, аби вона розібралася та відкрила справу проти Соловйова. Політик підкреслив, що спершу проти нього слід почати справу в Україні, а вже потім можна буди відсилати запити в Італію, Євросоюз для того, щоб пропагандиста внесли до санкційного списку. Крім того, за запитом ГПУ в Італії журналіста зможуть позбавити посвідки на проживання. 

      Запит Гончаренка до ГПУ щодо Соловйова 

      Який вигляд має розкішна вілла Соловйова в Італії на озері Комо: дивіться відео  

      Зауважимо, що нещодавно в Італії зареєстрували петицію щодо Соловйова. Її автори закликають не дозволяти російському пропагандисту проживати у країні. На переконання активістів, Соловйов хоче оселитися у демократичній країні після того, як на російському телебаченні веде пропаганду проти демократичних цінностей.

      Цікаво! Друга вілла в Італії та наддорогий Maybach: пропагандист Кремля Соловйов знову здивував майном

      Хто такий Володимир Соловйов?Народився він у 1963 році. Це російський журналіст, теле- та радіоведучим. Є одним із головних пропагандистів Кремля. Як на радіо, так і на ТБ працює у структурі ВДТРК (телеканали "Росія 1" та "Росія 24", радіо "Вести"). Окрім Заходу та Європи, постійно критикує ще й Україниу, подеколи використовуючи зневажливі вирази. Особливо активно зайнявся українським питанням після окупації Криму та початку війни на Донбасі. У 2015 році взяв велике інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, яке згодом використовували у пропагандистському документальному фільмі "Президент". Також після початку російської військової операції в Сирії восени 2015 року був єдиним журналістом, якому Путін дав інтерв'ю. У Росії він був фігурантом не одного скандалу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Елітна нерухомість Новини нерухомості світу Новини нерухомості Російська пропаганда Олексій Гончаренко Новини України Новини політики
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