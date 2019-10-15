Італійці хочуть заборонити в'їзд російському пропагандисту: однією з причин є війна в Україні

В Італії зареєстрували петицію з закликом не дозволити російському пропагандисту Володимиру Соловйову проживати у країні. Крім того, петиція закликає заборонити одіозному ведучому в'їзд до Італії.

Під цією петицією вже підписалися понад 82 тисяч осіб, а загалом необхідно 150 тисяч підписів, повідомляє сайт Change.org, на якому і розміщена петиція.

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Автор петиції зауважує, що Соловйов хоче оселитися у демократичній країні після того, як на російському телебаченні веде пропаганду проти демократичних цінностей.

"Ми закликаємо італійський народ відреагувати на той факт, що один з "героїв" путінського режиму планує отримати італійське громадянство. Ця людина своєю агресивною риторикою змусила багатьох молодих людей приєднатися до лав приватних військових армій та вести війну проти України та Сирії", – наголошує автор петиції.

Також у тексті підкреслено, що багато людей, які повелися на пропаганду Соловйова, втратили на війні власні життя або забирали життя інших людей.

Його заяви сповнені ксенофобії та екстремізму, але залишаються безкарними через близькість до диктаторського путінського режиму. На гроші, отримані завдяки розповсюдженню пропаганди, він придбав в Італії дві вілли біля озера Комо, де планує оселитися,

– заявив автор петиції.

Резюмуючи він наголосив, що Володимиру Соловйову, як і іншим російським пропагандистам, необхідно заборонити в'їзд на територію Європейського Союзу.

Що відомо про пропагандиста Соловйова?Володимир Соловйов – російський пропагандист, так званий рупор Кремля. Його близькість до путінського режиму визначається вже тим, що він є членом владної партії "Єдина Росія".



У 2014 році потрапив під українські санкції через свою позицію щодо російського вторгнення на Донбас, війни проти України та анексії Криму.



Соловйов володіє нерухомістю в Італії та посвідчення італійського резидента – особи, яка має право на постійне проживання на території держави, громадянином якої вона не є.