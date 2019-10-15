Итальянцы хотят запретить въезд российскому пропагандисту: одна из причин – война в Украине

В Италии зарегистрировали петицию с призывом не предоставлять российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву вид на жительство в стране. Кроме того, петиция призывает запретить одиозному ведущему въезд в Италию.

Под этой петицией уже подписались более 82 тысяч человек, а в целом необходимо 150 тысяч подписей, сообщает сайт Change.org, на котором и размещена петиция.

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Автор петиции отмечает, что Соловьев хочет поселиться в демократической стране после того, как на российском телевидении ведет пропаганду против демократических ценностей.

"Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что один из "героев" путинского режима планирует получить итальянское гражданство. Этот человек своей агрессивной риторикой заставил многих молодых людей присоединиться к рядая частных военных армий и вести войну против Украины и Сирии", – отмечает автор петиции.

Также в тексте подчеркнуто, что многие люди, которые повелись на пропаганду Соловьева, потеряли на войне собственные жизни или забирали жизни других людей.

Его заявления полны ксенофобии и экстремизма, но остаются безнаказанными из-за близости к диктаторскому путинскому режиму. На деньги, полученные благодаря распространению пропаганды, он приобрел в Италии две виллы у озера Комо, где планирует поселиться,

– заявил автор петиции.

Резюмируя он отметил, что Владимиру Соловьеву, как и другим российским пропагандистам, необходимо запретить въезд на территорию Европейского Союза.

Что известно о пропагандисте Соловьеве?

Владимир Соловьев – российский пропагандист, так называемый рупор Кремля. Его близость к путинскому режиму определяется уже тем, что он является членом правящей партии "Единая Россия".



В 2014 году попал под украинские санкции из-за своей позиции касаемо российского вторжения на Донбасс, войны против Украины и аннексии Крыма.



Соловьев владеет недвижимостью в Италии и удостоверением итальянского резидента – лица, имеющего право на постоянное проживание на территории государства, гражданином которого он не является.