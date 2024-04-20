Так, мережею шириться небезпечна дискусія про вбивство поліцейського на Вінниччині. Її активно підігрівають російські боти.

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Ворог намагається підірвати довіру до української армії та правоохоронців

У мережі розганяють, що нібито "погані поліцейські "дістають" хороших військових". У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили одразу на двох шкідливих позиціях. Зокрема:

"військові не витримують пресингу з боку поганої поліції";

"українські захисники – небезпечні".

Важливо, що градус дискусії підіймають саме російські боти, які "грають за обидві команди".

Їх мета — підрив довіри до армії та правоохоронців, розкол українців. Наразі немає офіційної інформації про те, що вбивцями були військові ЗСУ,

– підкреслили в SPRAVDI.

Зверніть увагу! Центр стратегічних комунікацій закликає не піддаватися інформаційним провокаціям і спекуляціям на трагедії. Відповіді на всі питання має надати слідство.

Нападники – не військові з 28 бригади

Зауважимо, що в мережі також поширюють інформацію про те, що чоловіки, які напали на поліцейських, нібито служать у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

На це вже офіційно відреагували у 28 ОМБр. Заявили: "Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся в селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують – не є військовослужбовцями 28 ОМБр. Не поширюйте неправдиву інформацію".

У Силах оборони зазначили, що командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

Також наголосили: "Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу".

В Офісі генпрокурора заявили, що вже розпочали кримінальне провадження. Зазначили, що наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять!