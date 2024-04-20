Так, сетью распространяется опасная дискуссия об убийстве полицейского в Винницкой области. Ее активно подогревают российские боты.

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Враг пытается подорвать доверие к украинской армии и правоохранителям

В сети разгоняют, что якобы "плохие полицейские "достают" хороших военных". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили сразу на двух вредных позициях. В частности:

"военные не выдерживают прессинга со стороны плохой полиции";

"украинские защитники – опасны".

Важно, что градус дискуссии поднимают именно российские боты, которые "играют за обе команды".

Их цель – подрыв доверия к армии и правоохранителям, раскол украинцев. Пока нет официальной информации о том, что убийцами были военные ВСУ,

– подчеркнули в SPRAVDI.

Обратите внимание! Центр стратегических коммуникаций призывает не поддаваться информационным провокациям и спекуляциям на трагедии. Ответы на все вопросы должно предоставить следствие.

Нападавшие – не военные из 28 бригады

Заметим, что в сети также распространяют информацию о том, что мужчины, которые напали на полицейских, якобы служат в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

На это уже официально отреагировали в 28 ОМБр. Заявили: "Относительно трагического инцидента с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорино Винницкой области сегодня ночью. Два человека, которых разыскивают – не являются военнослужащими 28 ОМБр. Не распространяйте ложную информацию".

В Силах обороны отметили, что командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, которые подозреваются в совершении преступления.

Также отметили: "Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода".

В Офисе генпрокурора заявили, что уже начали уголовное производство. Отметили, что сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!