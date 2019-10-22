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      Где Соловьев любит Россию: Гончаренко показал роскошную виллу пропагандиста в Италии – видео

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      Гончаренко показал, как отдыхает и расслабляется пропагандист Соловьев в Италии
      Гончаренко показал, как отдыхает и расслабляется пропагандист Соловьев в Италии / Скриншот из видео

      Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев может похвастаться роскошной виллой на берегу живописного озера Комо в Италии. Где именно псевдожурналист любит расслабляться, показал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

      В видео, которое он обнародовал на своем Youtube-канале, показаны как пейзажи озера Комо, так и как выглядит здешняя вилла Соловьева. Ее нардеп назвал "соловьиным пометом", а самого Соловьева – негодяем и фактически убийцей.

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      На кадрах, в частности, виден главный двухэтажный дом площадью 927 квадратных метров, который огорожен высоченным забором, бассейн и причал на озере. Политик предполагает, что пропагандист, вероятно, имеет прислугу и лодку или что-то такого плана.

      По его словам, цена такой виллы может составлять от 8 до 10 миллионов евро. Гончаренко подчеркивает, что эти деньги Соловьев заработал прежде всего на крови украинцев.

      Как все классические российские пропагандисты предпочитает Владимир именно здесь любить Россию и страдать о судьбе России-матушки. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых сюда,
      – иронично заметил народный избранник.

      Также он сделал пропагандисту на день рождения, который тот праздновал 21 октября, своеобразный подарок – расклеил листовки на английском языке с объявлением его в розыск. Как говорится в листовке, Соловьева обвиняют в убийстве более 13 тысячи украинцев и в сбитии малайзийского "Боинга".

      "Кровь тысяч людей – на его руках", – выделено жирным шрифтом.

      Листовки против Соловьева, которые сделал и расклеил Гончаренко

      Кроме того, Гончаренко сообщил, что отправил запрос в Генпрокуратуру, чтобы она разобралась и открыла дело против Соловьева. Политик подчеркнул, что сначала против него следует начать дело в Украине, а уже потом можно будет отсылать запросы в Италию, Евросоюз для того, чтобы пропагандиста внесли в санкционный список. Кроме того, по запросу ГПУ в Италии журналиста смогут лишить вида на жительство.

      Запрос Гончаренко в ГПУ относительно Соловьева

      Как выглядит роскошная вилла Соловьева в Италии на озере Комо: смотрите видео

      Заметим, что недавно в Италии зарегистрировали петицию в отношении Соловьева. Ее авторы призывают не позволять российскому пропагандисту проживать в стране. По убеждению активистов, Соловьев хочет поселиться в демократической стране после того, как на российском телевидении ведет пропаганду против демократических ценностей.

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      Кто такой Владимир Соловьев?Родился он в 1963 году. Это российский журналист, теле- и радиоведущий. Является одним из главных пропагандистов Кремля. Как на радио, так и на ТВ работает в структуре ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", радио "Вести"). Кроме Запада и Европы, постоянно критикует еще и Украину, иногда используя пренебрежительные выражения. Особенно активно занялся украинским вопросом после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. В 2015 году взял большое интервью у президента России Владимира Путина, которое впоследствии использовали в пропагандистском документальном фильме "Президент". Также после начала российской военной операции в Сирии осенью 2015 года был единственным журналистом, которому Путин дал интервью.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Елитная недвижемость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Российская пропаганда Алексей Гончаренко
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