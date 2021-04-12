Авторку фейку про "розіп'ятого хлопчика" навіть у Росії не мають за людину
Усі ми пам'ятаємо моторошний до смішного фейк російської пропаганди про "розіп'ятого хлопчика" на Донбасі в 2014. Журналісти проєкту Fake News вирішили розшукати його авторку – Галину Пишняк. І їм це вдалося.
Джерело:Fake News
Пишняк погодилася на розмову, і під час неї розповіла – що таки на власні очі бачила того хлопчика. А ще – про цькування у Росії, і про те, що шкодує про свою скандальну історію.
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Історія про "розіп'ятого хлопчика" – знову актуальна
Галина Пишняк у 2014 році дала інтерв'ю російському "Первому каналу". Там вона розповіла про хлопчика, якого українські військові начебто, страшно сказати, розіп'яли у Слов'янську.
Зараз жінка (разом зі своїм чоловіком – колишнім беркутівцем, а потім бойовиком) мешкає у чудовій російській глибинці під Смоленськом. Регіон той, до слова, доволі депресивний.
Пишняк із чоловіком дуже задоволені, що отримали громадянство Росії, і "все у них нормально". От тільки журналісти зауважили, що розповідає свою історію жінка плутано, зокрема й про "розіп'ятого хлопчика".
Жодного доказу історії Пишняк так і не знайшли (що й не дивно, адже це вигадка від початку до кінця), проте жінка й досі стверджує, що не брехала.
Я не хочу нічого говорити – ані так, ані спростовувати. Кожен має право на свою думку,
– сказала вона.
Однак про те, що розповіла цю історію, Пишняк шкодує. Та не тому, що вона брехлива, а тільки тому, що в Росії її дуже ображали (де між одним і другим зв'язок – простежити важко).
У підсумку жінка визнала, що до її родини росіяни ставляться дуже погано – "не сприймають за людей". Цікаво, чому б то.
Розмова журналістів з авторкою брехні про "розіп'ятого хлопчика": відео
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