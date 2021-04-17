Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. По данным исследователей CIT, эшелоны с российской десантной техникой расположены на северо-востоке Крыма. Сейчас десантно-штурмовых подразделений России с вооружением на полуострове больше, чем в Ростовской области.

С помощью Керченского моста Россия перебрасывает в Крым тяжелую артиллерию. Десантники и мотострелки активно проводят учения на полигонах Опук и Ангарский, в Черном море на стрельбы вышли малые ракетные корабли, а в Азовское море заходят катера Каспийской флотилии России.

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Несмотря на это военный обозреватель Михаил Жирохов убежден, что украинская артиллерия способна остановить вероятное наступление российских десантников со стороны Азовского моря.

"Наша артиллерия способна нанести довольно значительные потери. Потери, особенно во время высадки на Азовском побережье, будут огромные. Конечно, в России никто никогда не обращал внимания на потери, главное, выполнить задание. Мы за ценой не постоим", – заявил он.

Патрушев посетил оккупированный Крым

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что Украина "готовит провокации в Крыму при поддержке США, ЕС и НАТО". Такое заявление он сделал во время официального визита на оккупированный полуостров.

Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники,

– сказал Патрушев.

Деятельность "Крымской солидарности" в Крыму

"Крымская солидарность" – это ответ на политические репрессии российских властей в Крыму против представителей крымскотатарского народа. Это движение объединило людей для защиты от давления. Уже 5 лет адвокаты правозащитники помогают семьям политзаключенных. Осужденных и арестованных уже более 100 человек. Российские власти обвиняют их в участии в террористической организации. Однако давление еще больше сплачивает объединения.

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