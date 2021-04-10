В 2013 году Виктор Медведчук в интервью сообщил, что его связывает с Владимиром Путиным именно кумовство. Год спустя началась открытая фаза оккупации Крыма Россией, однако в тот же день компании, связанные с женой депутата, получили почти 30% акций нефтеперерабатывающего завода в России.

Сам Медведчук утверждает, что семейный бизнес записан на его жену Оксану Марченко именно из-за американских санкций. В то же время журналисты предположили, что свой газовый бизнес в Крыму супруги оформили на подставное лицо.

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Псковские десантники едут в Крым

Расследователи Conflict Intelligence Team заметили видео артиллерийской установкой "Нона-С". Вооружение было на железнодорожной станции в Псковской области, а перевозили его на станцию ​​Симферополь-Грузовой. Отправителем установок в документах указана 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия российской армии.

Обратите внимание Россия перебрасывает в Крым псковских десантников, которые воевали на Донбассе

Всемирный Конгресс Украинцев исключил из своих рядов организации

Впервые за полвека Всемирный Конгресс Украинцев исключил из своих рядов организации, говорится об объединении украинских обществ Латвии. Причина исключения – антиукраинская позиция, которая противоречит основным принципам деятельности и ценностям Конгресса. Решение является результатом длительного наблюдения.

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