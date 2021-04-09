Херсонский городской суд наложил арест на яхту Виктора Медведчука – украинского депутата и кума Владимира Путина. Причина – нарушение условий въезда и выезда из оккупированного Крыма.

Речь о частном судно "ROMANCE 1", порт приписки – Херсон. Соответствующее ходатайство суд получил от прокуратуры Крыма.

Ранее В охранную фирму "Шторм", связанную с Медведчуком, наведались правоохранители

По ее данным, судно после оккупации полуострова в октябре 2014 года осуществило незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".

При этом, отметили в прокуратуре, его экипаж знал, что Украина официально прекратила функционирование всех портов на оккупированном полуострове.

Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного Крыма квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины,

– отметили в сообщении.

"А также нарушающие нормы национального законодательства. Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", – добавили в прокуратуре.

Обратите внимание! По состоянию на 9 апреля, по данным прокуратуры Крыма, в рамках указанного уголовного производства наложен арест на 51 судно-нарушитель.

Владелец яхты – Виктор Медведчук

В СБУ подтвердили, что суд арестовал именно яхту, которая по документам принадлежит Виктору Медведчуку. Там сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование по статьям: