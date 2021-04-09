Суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку
Херсонский городской суд наложил арест на яхту Виктора Медведчука – украинского депутата и кума Владимира Путина. Причина – нарушение условий въезда и выезда из оккупированного Крыма.
Источник:Офис генпрокурора
Речь о частном судно "ROMANCE 1", порт приписки – Херсон. Соответствующее ходатайство суд получил от прокуратуры Крыма.
Ранее В охранную фирму "Шторм", связанную с Медведчуком, наведались правоохранители
По ее данным, судно после оккупации полуострова в октябре 2014 года осуществило незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".
При этом, отметили в прокуратуре, его экипаж знал, что Украина официально прекратила функционирование всех портов на оккупированном полуострове.
Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного Крыма квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины,
– отметили в сообщении.
"А также нарушающие нормы национального законодательства. Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", – добавили в прокуратуре.
Владелец яхты – Виктор Медведчук
В СБУ подтвердили, что суд арестовал именно яхту, которая по документам принадлежит Виктору Медведчуку. Там сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование по статьям:
- о государственной измене;
- о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
- о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее
- о нарушении действующих на транспорте правил.
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