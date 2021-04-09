Суд арештував яхту, яка належить Медведчуку
Херсонський міський суд наклав арешт на яхту Віктора Медведчука – українського депутата та кума Володимира Путіна. Причина – порушення умов в'їзду та виїзду з окупованого Криму.
Джерело:Офіс генпрокурора
Мовиться про приватне судно "ROMANCE 1", порт приписки – Херсон. Відповідне клопотання суд отримав від прокуратури Криму.
Раніше В охоронну фірму "Шторм", пов'язану з Медведчуком, навідалися правоохоронці
За її даними, судно після окупації півострова у жовтні 2014 році здійснило незаконний захід до закритих портів "Ялта" та "Сімферополь".
При цьому, відзначили у прокуратурі, його екіпаж знав, що Україна офіційно припинила функціонування усіх портів на окупованому півострові.
Захід суден до закритих морських портів на території окупованого Криму кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України,
– наголосили у повідомленні.
"А також порушують норми національного законодавства. Це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден", – додали у прокуратурі.
Власник яхти – Віктор Медведчук
У СБУ підтвердили, що суд арештував саме яхту, яка згідно з документами належить Віктору Медведчуку. Там повідомили, що наразі триває досудове розслідування за статтями:
- про державну зраду;
- про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
- про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
- про порушення чинних на транспорті правил.
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