В охоронну фірму "Шторм", пов'язану з Медведчуком, навідалися правоохоронці
Співробітники Офісу генпрокурора та МВС прийшли з оглядом на територію охоронної фірми "Шторм". Її пов'язують з кумом російського президента – Віктором Медведчуком.
Джерело:МВС
Огляд проводять у рамках кримінальної справи. Таку інформацію оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ.
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Зазначимо, що це не обшуки, а лише огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені. Його провели на підставі постанови суду
Все це відбувалося у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею про самовільне зайняття земельної ділянки на Трухановому острові.
Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін опублікував фото відповідних документів. У МВС спростували інформацію про штурм бази та використання при цьому сил авіації, яку він поширював
Документи, які опублікував Кузьмін / Фото нардепа
Обшуки в автобусі "Шторму"
- 25 лютого поліція затримала 9 осіб, пов'язаних з "Опозиційною платформою – За життя" та Іллею Кивою.
- Тоді, зокрема, проводили обшуки в автобусі, який належить охоронній фірмі "Шторм".
- Причиною стала стрілянина біля столичного будівельного майданчика на вулиці Ямській у Києві.
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