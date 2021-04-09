Співробітники Офісу генпрокурора та МВС прийшли з оглядом на територію охоронної фірми "Шторм". Її пов'язують з кумом російського президента – Віктором Медведчуком.

Огляд проводять у рамках кримінальної справи. Таку інформацію оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Зазначимо, що це не обшуки, а лише огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені. Його провели на підставі постанови суду

Зверніть увагу! Охоронна фірма "Шторм" належить нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Чорному, соратнику Медведчука.

Все це відбувалося у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею про самовільне зайняття земельної ділянки на Трухановому острові.

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін опублікував фото відповідних документів. У МВС спростували інформацію про штурм бази та використання при цьому сил авіації, яку він поширював



Документи, які опублікував Кузьмін / Фото нардепа