В охранную фирму "Шторм", связанную с Медведчуком, наведались правоохранители
Сотрудники Офиса генпрокурора и МВД пришли с осмотром на территорию охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с кумом российского президента – Виктором Медведчуком.
Источник:МВД
Осмотр проводят в рамках уголовного дела. Такую информацию обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.
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Отметим, что это не обыски, а только осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем. Его провели на основании постановления суда
Все это происходило в рамках уголовного производства, открытого по статье о самовольном занятии земельного участка на Трухановом острове.
Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин опубликовал фото соответствующих документов. В МВД опровергли информацию о штурме базы и использовании при этом сил авиации, которую он распространял.
Документы, которые опубликовал Кузьмин / Фото нардепа
Обыски в автобусе "Шторма"
- 25 февраля полиция задержала 9 человек, связанных с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и Ильей Кивой.
- Тогда, в частности, проводили обыски в автобусе, который принадлежит охранной фирме "Шторм".
- Причиной стала стрельба возле столичного строительной площадки на улице Ямской в Киеве.
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