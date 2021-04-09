Сотрудники Офиса генпрокурора и МВД пришли с осмотром на территорию охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с кумом российского президента – Виктором Медведчуком.

Осмотр проводят в рамках уголовного дела. Такую информацию обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.

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Отметим, что это не обыски, а только осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем. Его провели на основании постановления суда

Обратите внимание! Охранная фирма "Шторм" принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Черному, соратнику Медведчука.

Все это происходило в рамках уголовного производства, открытого по статье о самовольном занятии земельного участка на Трухановом острове.

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин опубликовал фото соответствующих документов. В МВД опровергли информацию о штурме базы и использовании при этом сил авиации, которую он распространял.



Документы, которые опубликовал Кузьмин / Фото нардепа

Обыски в автобусе "Шторма"