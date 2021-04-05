Псковских десантников, которые "отличились" на войне на Донбассе в 2014 году, Россия перебрасывает в Крым. Установить это удалось по перемещению техники, которое активно фиксируют на видео и распространяют в соцсетях.

В соцсети токток опубликовали видео, на котором видно железнодорожную платформу. На ней перевозили самоходную артиллерийскую установку "Нона-С". Она находится на вооружении воздушно-десантных войск.

Ранее Россия перебрасывает в оккупированный Крым 56-ю бригаду ВДВ: что о ней известно и какие угрозы

Псковских десантников перебрасывают в Крым

Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, расследователи установили, что она следует со станции Череха в Псковской области на станцию ​​"Симферополь-грузовой".

Как грузоотправитель и грузополучатель указана воинская часть 07264 – 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как псковские десантники. Гвардейский десантно-штурмовой полк, входящий в состав этой дивизии, как раз дислоцируется в поселке Череха. Оттуда и отправился эшелон, который попал на видео.



Маршрут артиллерийской установки / Картинки с СИТ

Важно! В конце марта 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оккупанты создадут на базе 56-й десантно-штурмовой бригады новый полк. А постоянным пунктом его базирования станет Феодосия.

Впрочем, отмечают расследователи, это не позволяет сделать однозначный вывод, что десантников готовят для вторжения.

Перебрасывание одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки проводится для запугивания украинской власти,

– пишут в СИТ.

Псковские десантники на войне в 2014 году

Россия бросила десантников Псковской 76-й дивизии ВДВ на Донбасс в 2014 году. Ребята тайно воевали в Луганске и многие из них погибли.

Из переговоров двух десантников между собой, которые появились в СМИ, стало известно, что из всей роты удалось выжить только примерно десяти бойцам, а погибли около 70 солдат.

Впрочем официально Россия не подтверждала эту информацию, а десантников хоронили тайно и без почестей.

Командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в Пскове 22 августа 2014 года, публично заявил, что в бригаде все живы и здоровы. Однако журналисты днем ​​ранее были свидетелями похорон военных из этой бригады.

Передислокация войск России возле границы с Украиной: главное

Россия активно стягивает военную технику к границе с Украиной, объясняя это учениями.

Украинская разведка предупредила, что Москва планирует эскалацию конфликта на Донбассе и будет пытаться проникнуть вглубь Украины.

Россия уже свозит в оккупированный Крым самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, военные грузовики.

Недавно в соцсетях зафиксировали перемещение мотострелковой бригады из Кемерово в Воронежской области.



Куда Россия перебросила войска / Инфографика 24 канала