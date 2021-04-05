Россия перебрасывает в Крым псковских десантников, которые воевали на Донбассе
Псковских десантников, которые "отличились" на войне на Донбассе в 2014 году, Россия перебрасывает в Крым. Установить это удалось по перемещению техники, которое активно фиксируют на видео и распространяют в соцсетях.
Источник:СІТ
В соцсети токток опубликовали видео, на котором видно железнодорожную платформу. На ней перевозили самоходную артиллерийскую установку "Нона-С". Она находится на вооружении воздушно-десантных войск.
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Псковских десантников перебрасывают в Крым
Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, расследователи установили, что она следует со станции Череха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой".
Как грузоотправитель и грузополучатель указана воинская часть 07264 – 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как псковские десантники. Гвардейский десантно-штурмовой полк, входящий в состав этой дивизии, как раз дислоцируется в поселке Череха. Оттуда и отправился эшелон, который попал на видео.
Маршрут артиллерийской установки / Картинки с СИТ
Впрочем, отмечают расследователи, это не позволяет сделать однозначный вывод, что десантников готовят для вторжения.
Перебрасывание одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки проводится для запугивания украинской власти,
– пишут в СИТ.
Псковские десантники на войне в 2014 году
Россия бросила десантников Псковской 76-й дивизии ВДВ на Донбасс в 2014 году. Ребята тайно воевали в Луганске и многие из них погибли.
Из переговоров двух десантников между собой, которые появились в СМИ, стало известно, что из всей роты удалось выжить только примерно десяти бойцам, а погибли около 70 солдат.
Впрочем официально Россия не подтверждала эту информацию, а десантников хоронили тайно и без почестей.
Командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в Пскове 22 августа 2014 года, публично заявил, что в бригаде все живы и здоровы. Однако журналисты днем ранее были свидетелями похорон военных из этой бригады.
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