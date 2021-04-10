У 2013 році Віктор Медведчук в інтерв'ю повідомив, що його пов'язує з Володимиром Путіним саме кумівство. Рік потому почалась відкрита фаза окупації Криму Росією, проте того ж дня компанії, пов'язані з дружиною депутата, отримали майже 30% акцій нафтопереробного заводу в Росії.

Сам Медведчук переконує, що родинний бізнес записаний на його дружину Оксану Марченко саме через американські санкції. Водночас журналісти припустили, що свій газовий бізнес у Криму подружжя оформило на підставну особу.

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Псковські десантники їдуть до Криму

Розслідувачі Conflict Intelligence Team помітили відео з артилерійською установкою "Нона-С". Озброєння було на залізничній станції в Псковській області, а перевозили його до станції Сімферополь-Вантажний. Відправником установок у документах зазначена 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія російської армії.

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Світовий Конгрес Українців виключив зі своїх лав організацію

Вперше за півстоліття Світовий Конгрес Українців виключив зі своїх лав організацію, мовиться про об'єднання українських товариств Латвії. Причина виключення – антиукраїнська позиція, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям Конгресу. Рішення є результатом тривалого спостереження.

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