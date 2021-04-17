Российские десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" 17 апреля зашли в акваторию Черного моря. В Кремле объясняют это "военными учениями".
Как пишут российские СМИ, в акваторию Черного моря зашли 15 кораблей Каспийской флотилии. Среди них десантные и артиллерийские суда.
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Известно, что еще вчера, 16 апреля, корабли России прошли пролив Дарданеллы. После этого они двигались по Мраморному морю, пересекли пролив Босфор и 17 апреля вышли в Черное море.
Что известно о судах России
В Минобороны России заявили, что в Черное море вошли:
- 3 артиллерийских катера;
- 8 десантных катеров;
- суда, которые обеспечивали переход с Каспийского к Черному морю.