Російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" 17 квітня зайшли в акваторію Чорного моря. У Кремлі пояснюють це "військовими навчаннями".

Як пишуть російські ЗМІ, до акваторії Чорного моря зайшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Серед них десантні та артилерійські судна.

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Відомо, що ще вчора, 16 квітня, кораблі Росії пройшли протоку Дарданелли. Після цього вони рухалися Мармуровим морем, перетнули протоку Босфор та 17 квітня вийшли у Чорне море.