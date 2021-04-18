Росія побудувала новий військовий табір в окупованому Криму: фото з супутника
Росія продовжує звозити техніку в окупований Крим. На Керченському півострові з'явився новий величезний військовий табір.
Джерело:Spiegel
Супутникові фото опублікувало німецьке видання Spiegel. На кадрах видно, що Росія розмістила на території окупованого Криму табір з понад тисячею машин.
Зверніть увагу Не кількістю, а якістю: порівняння військової могутності України та Росії
Росія побудувала новий табір в окупованому Криму
За даними Spiegel, російські військові побудували так звану базу за 30 кілометрів від села Марфівка, що в Ленінському районі.
Знімки з супутника показують, що ще 15 березня поле було порожнім. Натомість станом на 13 квітня Росія повністю заставила територію військовою технікою.
Російський військовий табір у Криму / Фото Spiegel
Крім житлових приміщень, на території військового табору розміщено тисячі бойових машин, які стоять в обгороджених районах.
Як показують фото, Росія також побудувала поблизу бази ще один невеликий табір. "Підтабір" розташований на схід від основної території.
"Підтабір" російських військових в окупованому Криму / Фото Spiegel
Spiegel також нагадало, що минулого тижня Росія побудувала нову тимчасову військову базу біля Воронежа. Російські товарні потяги звозили до кордонів України танки та воєнну техніку.
Росія стягує війська до кордонів з Україною: що відомо
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. За його словами нарощування військової присутності Кремля відбувається у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях.
- Очевидці публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму за допомогою Керченського мосту.
- За даними дослідників CIT, ешелони з російською десантною технікою розташовані на північному сході півострова. Наразі десантно-штурмових підрозділів Росії з озброєнням у Криму більше, ніж у Ростовській області.
- Крім цього, у Чорне море зайшли 15 російських кораблів. У Кремлі пояснили це "військовими навчаннями".
Поділитися новиною