Росія продовжує звозити техніку в окупований Крим. На Керченському півострові з'явився новий величезний військовий табір.

Супутникові фото опублікувало німецьке видання Spiegel. На кадрах видно, що Росія розмістила на території окупованого Криму табір з понад тисячею машин.

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Росія побудувала новий табір в окупованому Криму

За даними Spiegel, російські військові побудували так звану базу за 30 кілометрів від села Марфівка, що в Ленінському районі.

Знімки з супутника показують, що ще 15 березня поле було порожнім. Натомість станом на 13 квітня Росія повністю заставила територію військовою технікою.



Російський військовий табір у Криму / Фото Spiegel

Крім житлових приміщень, на території військового табору розміщено тисячі бойових машин, які стоять в обгороджених районах.

Як показують фото, Росія також побудувала поблизу бази ще один невеликий табір. "Підтабір" розташований на схід від основної території.



"Підтабір" російських військових в окупованому Криму / Фото Spiegel

Spiegel також нагадало, що минулого тижня Росія побудувала нову тимчасову військову базу біля Воронежа. Російські товарні потяги звозили до кордонів України танки та воєнну техніку.

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