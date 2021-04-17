Россия привлекла более 50 военных самолетов к учениям в Черном море
К учениям над акваторией Черного моря Россия привлекла более 50 самолетов. Среди них есть бомбардировщики, истребители и штурмовики.
Источник:Интерфакс-Украина
Что происходит в Черном море
Военные самолеты выпускают ракеты и бомбы в море. Они участвуют в военных учениях вместе с кораблями Каспийской флотилии России.
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Всего к мероприятиям боевой подготовки привлекли более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота,
– говорится в сообщении.
Какие самолеты участвуют в учениях
- Истребители Су-27СМ, Су-30СМ;
- бомбардировщики Су-24М и Су-34;
- штурмовики Су-25см3.
Военные сообщили, что в ходе обучения штурмовики Су-25см3 со Ставропольского края перебазировали на аэродромы временно оккупированного Крыма. Эскадрилью из Крыма переместили на полигон "Ашулук" в Астраханской области России.
Что происходит в Черном море
- Россия перебрасывает в Черное море более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии. Это происходит якобы в рамках "зачетных учений".
- Ранее в США говорили, что отправят в Черное море свои военные суда. Однако впоследствии от идеи отказались, чтобы не спровоцировать усиление российской агрессии против Украины.
- Москва заявила, что до октября 2021 года закрывает акваторию в направлении Керченского пролива. Она хочет запретить передвигаться по ней украинским кораблям. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением суверенитета нашего государства как прибрежной страны.
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