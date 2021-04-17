К учениям над акваторией Черного моря Россия привлекла более 50 самолетов. Среди них есть бомбардировщики, истребители и штурмовики.

Что происходит в Черном море

Военные самолеты выпускают ракеты и бомбы в море. Они участвуют в военных учениях вместе с кораблями Каспийской флотилии России.

Читайте также Россия закрывает акваторию Черного моря: в ЕС пообещали рассмотреть такие провокации Кремля

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлекли более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота,

– говорится в сообщении.

Какие самолеты участвуют в учениях

Истребители Су-27СМ, Су-30СМ;

бомбардировщики Су-24М и Су-34;

штурмовики Су-25см3.

Военные сообщили, что в ходе обучения штурмовики Су-25см3 со Ставропольского края перебазировали на аэродромы временно оккупированного Крыма. Эскадрилью из Крыма переместили на полигон "Ашулук" в Астраханской области России.

Что происходит в Черном море