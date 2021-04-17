До навчань над акваторією Чорного моря Росія залучила понад 50 літаків. Серед них є бомбардувальники, винищувачі та штурмовики.

Що відбувається у Чорному морі

Військові літаки випускають ракети та бомби у морі. Вони беруть участь у військових навчаннях разом із кораблями Каспійської флотилії Росії.

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Усього до заходів бойової підготовки залучили понад 50 літаків оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту,

– мовиться у повідомленні.

Які літаки беруть участь у навчаннях

Винищувачі Су-27СМ, Су-30СМ;

бомбардувальники Су-24М і Су-34;

штурмовики Су-25см3.

Військові повідомили, що в ході навчання штурмовики Су-25см3 зі Ставропольського краю перебазували на аеродроми тимчасово окупованого Криму. Ескадтрилью з Криму перемістили на полігон "Ашулук" в Астраханській області Росії.

Що відбувається у Чорному морі