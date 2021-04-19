Минобороны России ощутимо усилило группировку войск на территории оккупированного Крыма. В частности, там увеличили десантные возможности российской армии, фронтовую авиацию и возможности прорыва по суше.

В Черное море 17 и 18 апреля вошли сразу 4 больших десантных корабля, которые числятся за другими флотами России.

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Новые российские корабли в Черном море

В частности, туда прибыли такие корабли: "Калининград" и "Королев" Балтийского флота, "Кандопога" и "Александр Остраковский" Северного флота России. Все эти суда принадлежат к классу больших десантных кораблей проекта 775. Они способны обеспечить десантирование 10 танков или БТР/БМП и 340 морских пехотинцев.

Одновременно с ними через Керченский пролив в Черное море вошли 15 кораблей с Каспия. В их составе есть еще 8 десантных катеров. Их общая десантная емкость – до 8 танков, или до 14 БТР/БМП, или до 662 морских пехотинцев.

Кроме того, в составе Черноморского флота России находятся 7 больших десантных кораблей, а также 5 десантных катеров. Эти силы и так позволяли осуществить высадку около 100 танков или 175 БТР/БМП и 2800 морских пехотинцев.

Теперь десантные возможности России в Черном море составляют примерно до 150 танков или 230 БТР/БМП и до 4,8 тысячи морских пехотинцев в первой волне высадки на берег, обеспечивающих 11 больших десантных кораблей и 13 десантных катеров.



Россия стянула корабли на оккупированный Крым / Фото Defense Express

Reinforcements for the Black Sea Fleet: #ВМФ Project 775 Ropucha class LSTMs, tank carrying landing ships, #Cф NF Alexander Otrakovsky 031 & Cф NF Kondopoga 027 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Sevastopol pic.twitter.com/maoJSWH3GY — Yörük Işık (@YorukIsik) April 17, 2021

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Авиационное обеспечение оккупанта

Кроме того, любая масштабная десантная операция включает и так называемый вертикальный маневр с переброской вертолетами или транспортными самолетами сил в тыл.

В оккупированный Крым из Ставропольского края на оперативные аэродромы полуострова перебросили штурмовики Су-25СМ3. "Мероприятия по боевой подготовке" также проходят более 50 самолетов оперативно-тактической авиации. Парк состоит из многофункциональных истребителей, Су-27СМ, Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также уже упомянутых штурмовиков Су-25см3.

Минобороны России открыто сообщило о размещении в Крыму соединений 58-й общевойсковой армии, которые отработали "учебно-боевые задачи в составе разнородных тактических групп".

Все эти масштабные учения Кремль подает под видом "обороны морского побережья". Однако на обнародованных фото заметны танки Т-72Б3 126-й отдельной бригады береговой обороны с установленными противоминными тралами.

В целом пока общая численность усиленной российской группировки оценивается в 40 тысяч военных.



Оккупант расширяет в десантные возможности / Фото Defense Express

Обратите внимание! В то же время Вооруженные силы Украины уже проводят дополнительные мероприятия по усилению обороноспособности южного направления. В частности, 14 апреля прошли обучение отражения наступления противника силами маневровых артиллерийских и танковых соединений.

Российское присутствие в оккупированном Крыму