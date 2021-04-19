Россия завершает формировать ударно-десантную группировку в оккупированном Крыму
Минобороны России ощутимо усилило группировку войск на территории оккупированного Крыма. В частности, там увеличили десантные возможности российской армии, фронтовую авиацию и возможности прорыва по суше.
Источник:Defense Express
В Черное море 17 и 18 апреля вошли сразу 4 больших десантных корабля, которые числятся за другими флотами России.
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Новые российские корабли в Черном море
В частности, туда прибыли такие корабли: "Калининград" и "Королев" Балтийского флота, "Кандопога" и "Александр Остраковский" Северного флота России. Все эти суда принадлежат к классу больших десантных кораблей проекта 775. Они способны обеспечить десантирование 10 танков или БТР/БМП и 340 морских пехотинцев.
Одновременно с ними через Керченский пролив в Черное море вошли 15 кораблей с Каспия. В их составе есть еще 8 десантных катеров. Их общая десантная емкость – до 8 танков, или до 14 БТР/БМП, или до 662 морских пехотинцев.
Кроме того, в составе Черноморского флота России находятся 7 больших десантных кораблей, а также 5 десантных катеров. Эти силы и так позволяли осуществить высадку около 100 танков или 175 БТР/БМП и 2800 морских пехотинцев.
Теперь десантные возможности России в Черном море составляют примерно до 150 танков или 230 БТР/БМП и до 4,8 тысячи морских пехотинцев в первой волне высадки на берег, обеспечивающих 11 больших десантных кораблей и 13 десантных катеров.
Россия стянула корабли на оккупированный Крым / Фото Defense Express
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Авиационное обеспечение оккупанта
Кроме того, любая масштабная десантная операция включает и так называемый вертикальный маневр с переброской вертолетами или транспортными самолетами сил в тыл.
В оккупированный Крым из Ставропольского края на оперативные аэродромы полуострова перебросили штурмовики Су-25СМ3. "Мероприятия по боевой подготовке" также проходят более 50 самолетов оперативно-тактической авиации. Парк состоит из многофункциональных истребителей, Су-27СМ, Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также уже упомянутых штурмовиков Су-25см3.
Минобороны России открыто сообщило о размещении в Крыму соединений 58-й общевойсковой армии, которые отработали "учебно-боевые задачи в составе разнородных тактических групп".
Все эти масштабные учения Кремль подает под видом "обороны морского побережья". Однако на обнародованных фото заметны танки Т-72Б3 126-й отдельной бригады береговой обороны с установленными противоминными тралами.
В целом пока общая численность усиленной российской группировки оценивается в 40 тысяч военных.
Оккупант расширяет в десантные возможности / Фото Defense Express
Российское присутствие в оккупированном Крыму
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. По его словам наращивание военного присутствия Кремля происходит в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
- Очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым с помощью Керченского моста.
- По данным исследователей CIT, эшелоны с российской десантной техникой расположены на северо-востоке полуострова. Сейчас десантно-штурмовых подразделений России с вооружением в Крыму больше, чем в Ростовской области.
- Недавно в сети появились спутниковые фотографии, на которых заметен огромный военный лагерь России.
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