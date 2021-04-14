ВСУ устроили новые зрелищные тренировки на границе с Крымом: фото, видео
Вдоль границы с временно оккупированным Крымом артиллерийские и танковые резервы ВСУ провели учения. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.
Источник:фейсбук ВСУ
Танковые и артиллерийские подразделения ВСУ тренировались в условиях, которые были приближены к боевым. По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.
Важно Зеленский расширил обязанности Представительства президента в оккупированном Крыму
Чему учились военные
По легенде учений, танковое подразделение вместе с пехотой попыталось прорвать линию нашей обороны. Тогда наши военные определили главные силы противника. После этого ввели в бой танковый резерв и противотанковую артиллерию.
Масштабные учения ВСУ в Крыму / Фото АрміяInform
Масштабные учения ВСУ в Крыму / Фото АрміяInform
Танковые экипажи уже отработали:
- элементы маневрирования на открытой местности;
- изменение позиций;
- установку дымовой завесы;
- маскировку техники;
- выход на рубеж и уничтожение противника.
Масштабные учения ВСУ в Крыму / Фото АрміяInform
По словам командующего объединенных сил ВСУ, сценарий учений привычен, военные отрабатывают алгоритм регулярно.
Учения на границе с оккупированным Крымом: видео
Однако каждый раз в значительной мере меняют цели и тактический фон, предоставляют новые вводные, углубляют и совершенствуют навыки ведения боя у личного состава,
– подчеркнул Сергей Наев.
О последних событиях на границе Крыма: коротко
- В марте 2021 года появились сообщения о том, что Россия стягивает военную технику в Крым.
- В начале апреля Россия у границы с Украиной подняла в небо военную авиацию. Потом начала проверять Черноморский флот и отрабатывать наступление.
- 6 апреля в южных приграничных районах Украины проводят собрания, на которых формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны. Среди прочего они отрабатывали защиту государственной границы и охрану объектов.
- 13 апреля появилась информация, что жители полуострова сообщают об увеличении количества российских военных. По словам заместителя представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, они находятся в "так называемой усиленной готовности".
- Украинская разведка сообщала, что Россия будет стягивать войска до конца апреля.
- В то же время Украину поддержали Европа, Турция, США, НАТО. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.
Поделиться новостью