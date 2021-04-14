Вдоль границы с временно оккупированным Крымом артиллерийские и танковые резервы ВСУ провели учения. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.

Танковые и артиллерийские подразделения ВСУ тренировались в условиях, которые были приближены к боевым. По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Важно Зеленский расширил обязанности Представительства президента в оккупированном Крыму

Чему учились военные

По легенде учений, танковое подразделение вместе с пехотой попыталось прорвать линию нашей обороны. Тогда наши военные определили главные силы противника. После этого ввели в бой танковый резерв и противотанковую артиллерию.



Масштабные учения ВСУ в Крыму / Фото АрміяInform