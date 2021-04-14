ЗСУ влаштували нові видовищні тренування на межі з Кримом: фото, відео
Уздовж межі з тимчасово окупованим Кримом артилерійські та танкові резерви ЗСУ провели навчання. Вони за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.
Джерело:фейсбук ЗСУ
Танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ тренувались в умовах, які були наближені до бойових. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.
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Чого навчались військові
За легендою навчань, танковий підрозділ разом з піхотою спробував прорвати лінію нашої оборони. Тоді наші військові визначили головні сили противника. Після цього ввели в бій танковий резерв та протитанкову артилерію.
Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform
Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform
- елементи маневрування на відкритій місцевості;
- зміну позицій;
- встановлення димової завіси;
- маскування техніки;
- вихід на рубіж та знищення противника.
Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform
За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ, сценарій навчань звичний, військові відпрацьовують алгоритм регулярно.
Навчання на межі з окупованим Кримом: відео
Проте кожного разу значною мірою змінюють цілі та тактичний фон, надають нові ввідні, поглиблюють й удосконалюють навички ведення бою в особового складу,
– наголосив Сергій Наєв.
Про останні події на межі Криму: коротко
- У березні 2021 року з'явились повідомлення про те, що Росія стягує військову техніку до Криму.
- На початку квітня Росія біля кордону з Україною підняла в небо військову авіацію. Згодом почала перевіряти Чорноморський флот та відпрацьовувати наступ.
- 6 квітня у південних прикордонних районах України проводять збори, на яких формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони. Серед іншого вони відпрацьовували захист державного кордону та охорону об'єктів.
- 13 квітня з'явилась інформація, що мешканці півострова повідомляють про збільшення кількості російських військових. За словами заступниці представника президента України в Криму Таміли Ташевої, вони перебувають в "так званій посиленій готовності".
- Українська розвідка повідомляла, що Росія стягуватиме війська до кінця квітня.
- Натомість Україну підтримала Європа, Туреччина, США, НАТО. Детальніше про ситуацію читайте за посиланням.
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